Elisa strangolata e uccisa a 31 anni: il marito prova a rianimarla, poi confessa l'omicidio

RAVENNA - Tragedia nel Ravennate dove una ragazza di 31 anni, Elisa Bravi è stata uccisa, a quanto pare strangolata a morte nel corso di una lite familiare: è successo a Glorie di Bagnacavallo la scorsa notte. Per le indagini sull'omicidio procedono i carabinieri: il marito Riccardo Pondi, 39 anni, è stato arrestato per omicidio. Le due figlie di 3 e 6 anni della coppia sono state affidate ai servizi sociali e ai nonni. L'accusa nei confronti del 39enne marito della vittima è stata formalizzata a termine di un lungo interrogatorio.

Nel corso di un interrogatorio durato oltre quattro ore in caserma a Lugo (Ravenna) Riccardo Pondi ha confessato l'omicidio della moglie Elisa Bravi, fornendo una serie di dettagli sul delitto avvenuto a Glorie di Bagnacavallo. L'interrogatorio si è svolto alla presenza dell'avvocato difensore, Francesco Manetti, e l'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

Il delitto è avvenuto intorno all'una di notte, al culmine di una lite. Secondo quanto ricostruito, la coppia stava attraversando un periodo difficile della relazione ed era seguita da un consulente. In base a quanto riferito dall'indagato agli inquirenti, la donna sarebbe stata soffocata a mani nude. Poi l'uomo avrebbe tentato di rianimarla e ha chiamato egli stesso carabinieri e 118.

Elisa Bravi aveva 31 anni e faceva l'impiegata: il marito 39enne Riccardo Pondi, impegnato nel corso per entrare in servizio attivo nei Vigili del Fuoco, è stato a lungo interrogato ed è poi stato arrestato dopo aver confessato l'omicidio. Il corpo della vittima si trova nell'obitorio ravennate. Per un sopralluogo dove è avvenuto l'omicidio sono intervenuti il pm di turno Lucrezia Cirillo e il procuratore capo di Ravenna Alessandro Mancini.

