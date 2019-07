Muore a 31 anni sul divano di casa: scoperta choc della fidanzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Dramma nella prima serata di ieri un’abitazione del quartiere Soria -Baia Flaminia lungo la strada Lungofoglia delle Nazioni. Un giovane del 1988, 31enne, è stato trovato morto in casa. La scoperta è stata fatta dalla fidanzata quando è rientrata nell’abitazione.L’uomo era esanime, riverso sul divano, non dava segni di vita. La giovane donna ha dato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti anche le pattuglie dei carabinieri per i primi accertamenti. Si tratterebbe di un decesso di origini naturali considerato che il trentenne era giù sofferente per il cuore e nei giorni scorsi era andato in ospedale per un principio di infarto. Era tornato a casa . Ieri pomeriggio il malore improvviso senza possibilità di chiedere aiuto. Inutili i tentativi di rianimarlo. A quanto si apprende pochi giorni prima era stato al Pronto soccorso per alcuni disturbi.