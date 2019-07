Ragazza a cavalcioni su un ponte, passante lancia l'allarme: salvata dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Paura nel pomeriggio di ieri nella zona del cavalcaferrovia dove tra l’altro sono in corso i sopralluoghi per il monitoraggio del ponte. E’ successo che una ragazza si è messa a cavalcioni sul parapetto, sul lato che si affaccia sulla chiesa dei Cappuccini con il rischio di restare pericolosamente in bilico e di cadere a terra da un’altezza di diversi metri. Non è chiaro perchè lo volesse fare: se si trattasse di un gesto dimostrativo o altro. Qualche automobilista di passaggio per fortuna si è accorto di quanto stava succedendo e si è affrettato a chiamare la polizia e il 118. Sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra volante e un’ambulanza della Potes. Per fortuna la ragazza non ha riportato conseguenze.