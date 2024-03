Donna inseguita da un orso in Slovacchia, aveva 31 anni: è stata ritrovata morta in fondo a un burrone

L'attacco mortale di un orso ha ucciso una donna bielorussa di 31 anni. È successo venerdì sera scorso in Slovacchia. La donna stava col suo compagno di 29 anni, camminavano insieme sui Monti Bassi Tatra quando sono stati attaccati dall'animale e sono scappati in direzioni opposte. L'uomo ha perso di vista la donna.

Impossibile non pensare a quello che è successo anche in Italia con l'orsa JJ4.

Donna inseguita da un orso: corpo ritrovato in fondo a un burrone

E la donna purtroppo è stata inseguita dall'orso. I soccorritori, dotati di un cane e di droni termici, hanno immediatamente iniziato a perlustrare l'area dopo che i funzionari del soccorso alpino erano stati allertati.

Non c'è stato nulla da fare. Il corpo della donna è stato scoperto da un cane da ricerca in fondo a un ripido burrone. Non è ancora chiaro come sia morta la donna e se sia stata uccisa dall'orso o da una caduta.

È stata avviata un'indagine. Si sa però che l'orso era ancora nelle vicinanze quando è stato trovato il corpo, ed è stato spaventato dal cane, dalle grida e da un colpo di pistola di avvertimento. Il compagno della vittima è stato trovato «spaventato ma illeso» in cima al burrone.

C'è un precedente che risale a tre anni fa, nel 2021, quando un uomo è stato ucciso da un orso nella Slovacchia centrale. I media locali hanno riferito che si trattava del primo attacco mortale in più di un secolo.