Denise, 25 anni, scrive sui social: «Stasera è andata così». Muore poco dopo

di Alessia Strinati

LIVORNOè morta a soliin un incidente a Livorno, mentre tornava a casa dallacon il suo scooter. 25 anni Denise non li aveva ancora compiuti, li avrebbe fatti tra qualche giorno, intanto, visto che era sabato sera, aveva lavorato come spesso accadeva in discoteca, ma proprio tornando a casa intorno alle 3.45 ha perso la vita.La ragazza si è scontrata con un'auto, i soccorsi che sono giunti sul posto hanno provato a rianimarla ma le lesioni riportate erano troppo gravi e per lei non c'è stato nulla da fare. La sera dell'incidente Denise aveva lavorato e servito ai tavoli, poi si era concessa qualche momento di divertimento con gli amici in discoteca. Forse una disattenzione a bordo del suo scooter, di fatto l'impatto con l'automobile le è stato fatale.Poco prima del dramma sulla sua pagina Instagram aveva pubblicato una storia: «Stasera è andata così», scriveva mostrando il locale con la musica techno e le sue amiche, le stesse che le hanno dedicato messaggi di addio sui social. Per loro e la famiglia quello che è successo a Denise è una tragedia enorme, un dolore intorno al quale tutta la città si è stretta.