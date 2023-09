Deltaplano precipita e prende fuoco, tragedia a Parma: papà e figlio morti sul colpo

Due morti. Questo il bilancio della tragedia avvenuta attorno alle 20 a Basilicanova, in provincia di Parma. Le due vittime sono precipitate con un deltaplano a motore che, una volta caduto in un campo, ha preso fuoco non lasciando scampo ai due occupanti.

Deltaplano precipita a terra e prende fuoco

Secondo una primissima ricostruzione, a perdere la vita sarebbero un uomo e il figlio residenti nella zona che sarebbero precipitati poco dopo il decollo. Sul luogo della tragedia Vigili del Fuoco e mezzi del 118 oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause del disastro