Non raccoglie i bisogni del suo cane: arriva la multa di 400 euro

TREVISO - Maxi multa per il padrone di un cane poco educato (l'uomo, non l'animale). Il nucleo antidegrado della Polizia Locale di Treviso ha elevato infatti la prima sanzione da 400 euro al proprietario di un cane che non ha pulito gli escrementi dell’animale. Dopo le multe da 400 euro per l'acquisto di stupefacenti, per l'abbandono di rifiuti e per non aver usato il guinzaglio, gli agenti hanno sanzionato un trevigiano di 59 anni, sorpreso in via Filzi a lasciare sul marciapiede le deiezioni del proprio cane senza procedere alla pulizia del suolo pubblico. L’uomo ha inizialmente negato l'evidenza dei fatti, ma le prove fotografiche raccolte dagli agenti, rimasti a debita distanza, hanno smentito il proprietario.

Si tratta infatti della prima multa "pesante" per questa tipologia di infrazioni, dopo le modifiche al regolamento dello scorso ottobre. «Non è facile cogliere sul fatto i soggetti che abbandonano le deiezioni canine», spiega il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo. «La bravura degli agenti ha permesso di sanzionare uno dei comportamenti ritenuti tra i più odiosi dalla collettività. I controlli continueranno sia con personale in uniforme che in borghese, anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza e fototrappole».

«La maleducazione e mancanza di senso civico non sono tollerati», le parole del sindaco Mario Conte. «E’ necessario prestare maggiore attenzione e rispettare il prossimo e la città. Come ho già avuto modo di dire, il problema non sono gli amici a quattro zampe ma la maleducazione di qualche proprietario. L’inasprimento delle sanzioni vuole fungere da deterrente per tutti quei comportamenti che possono creare degrado e rendere la città meno pulita, sicura e accogliente».

