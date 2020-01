Auto del figlio morto senza revisione: «Legalità ma anche umanità: il mezzo non è sequestrato»

OSIMO - Fermato sull'auto senza revisione, speiga alla polizia locale che apparteneva al figlio morto e che la conserva e usa per sentirsi ancora legato a lui. La polizia municipale di Osimo, pur contestanto le infrazioni, ha cercato di comprendere le ragioni dell'uomo, rassicurandolo sul fatto che comunque non avrebbe perso il mezzo

Riceviamo e pubblichiamo: “Si precisa che la pattuglia di Polizia locale Osimo in servizio nel pomeriggio del 05 Gennaio ha provveduto, nell'immediatezza del controllo di polizia stradale, alla contestazione, verbalizzazione e notifica delle violazioni emerse rispettando e ottemperando ad ogni obbligo di legge che il ruolo impone. Riservandosi altresì di effettuare ulteriori accertamenti d'ufficio, che non è stato possibile compiere sul posto per mancanza di strumentazione, e qualora emergessero ulteriori violazioni di contestarle e notificarle alla parte entro i termini previsti dal Codice della Strada. Allo stesso tempo con grande empatia e solidarietà umana l'anziano conducente, in stato di preoccupazione e dispiacere ma desideroso di regolarizzare la sua posizione, è stato tranquillizzato sul fatto che nessuno gli avrebbe tolto la disponibilità del mezzo, privandolo così di un bene per lui più affettivo che materiale, perchè per le violazioni in questione non era previsto il sequestro del veicolo come sanzione accessoria. A dimostrazione che si può coniugare contemporaneamente il rispetto della legge e della dignità umana, tutelando allo stesso tempo anche gli altri utenti della strada con professionalità ma anche con umanità.”

