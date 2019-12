Lanciano il cucciolo dal finestrino e scappano: appello della Lega del Cane

ROVIGO - Hanno scagliato fuori dal finestrino un cagnolino di piccola taglia di colore bianco e poi si sono dileguati. E' caccia agli autori del fatto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 18,30, nel quartiere San Pio X, lungo la strada che porta a Roverdicrè.



Il cagnolino, impaurito, è scappato tra le case del quartiere. Alla scena hanno assistuito anche alcuni testimoni, richiamati dai guaiti del cucciolo scagliato dall'auto in corsa. La Lega del Cane di Rovigo lancia un appello per salvare il cucciolo, impaurito dalla brutta avevntura.



Si cercano inoltre testimoni in grado di dare indicazioni esatte sul modello e sulla targa dell'auto dei responsabili dell'atto irresponsabile. Non è escluso che nei loro confronti scatti la denuncia all'autorità giudiziaria. Ultimo aggiornamento: 15:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA