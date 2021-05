Coronavirus, in Italia 12.965 nuovi contagi e 226 morti /Il contagio nelle regioni

ROMA - Covid Italia, il bollettino di oggi 1 Maggio 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 12.965 nuovi casi e 226 morti. Ieri erano stati 13.446 i positivi al test del coronavirus in Italia, le vittime invece 263. Sono 378.202 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 338.771. Il tasso di positività è del 3,4% (ieri era al 3,9%). Sono 2.522 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 61 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 143 (ieri 137). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.381 persone, in calo di 559 rispetto a ieri. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.035.617, i morti 121.033. Gli attualmente positivi sono invece 430.542 (-5.728 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.484.042 (+18.466).

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, i nuovi infettati oggi nelle Marche sono 259, le province dove... IL TEMA Matrimoni a giugno 2021? Per ora feste vietate (anche open e in zona... DOMANDE E RISPOSTE Zona gialla, dal calcetto al pilates e alle piscine: dove posso fare...

LEGGI ANCHE

Covid, un solo morto nelle Marche il 1° maggio

LEGGI ANCHE

Covid, i nuovi infettati oggi nelle Marche sono 259

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

Ultimo aggiornamento: 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA