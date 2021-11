Covid, il bollettino di oggi: quasi 8mila nuovi positivi e 60 vittime. Salgono ricoveri e terapie intensive

Sono 7.891 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24, in aumento rispetto ai 6.032 di ieri, per un totale di 4.818.705 dall'inizio dell'epidemia. Si registrano 60 vittime, in calo rispetto alle 68 di ieri, per un totale di 132.551 sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Gli attualmente positivi sono 102.859. I tamponi sono 487.618, rispetto ai 645.689 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi all'1,6 per cento, in aumento rispetto allo 0,9 per cento di ieri. I ricoverati con sintomi sono 3.447; in leggero aumento il dato delle persone ricoverate in terapia intensiva, pari a 423 (+2 rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 5.319, per un totale di 4.591.328 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (1.073), Veneto (931) e Lazio (814).

