Impennata Covid nelle Marche: sono 301 i nuovi positivi. Picco di contagi anche nei bambini. Le province in cui il virus corre di più /Il trend nelle regioni

ANCONA - Impennata dei contagi Covid oggi nelle Marche, con un balzo considerevole nella fasce d'età dei più giovani, con un picco record di 30 positivi tra 6 e 10 anni. Numeri che dovrebbero iniziare a far riflettere e soprattutto che non possono essere ignorati. Con Sars-Cov-2 la guardia non può essere abbassata. Vediamoli i dati di oggi. I nuovi positivi al Covid oggi sono 301, su 2.305 tamponi esaminati nel percorso diagnostico-screening. La percentuale di positività sale al 13,1%. Ma il dato che fa pensare a una recrudescenza del virus è il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti che balza addirittura a 83,40. Per dare un'idea della crescita esponenziale rapportiamo i dati di oggi con quelli di ieri: 138 positivi su 2.182 tamponi, tasso di positività al 6,3% e tasso di incidenza al 72,66.

Vediamo il contagio per fasce di età

Le face che registrano il numero più alto di positivi resatano quelle 25-44 e 45-59 anni, che sono quelle in cui i no vax sono più numerosi. Ma il dato che impressiona è il balzo che si registra nelle fasce da zero a diciotto anni, con un picco di 30 nuovi casi tra 6 e 10 anni e 25 positivi tra 14 e 18. Il virus non rispetta neppure i più, con 3 casi nella fascia 0-2 anni e 5 in quella successiva 3-5.

Province, ecco dove il virus corre di più

Due sono le province in cui il virus corre particolarmente: Pesaro Urbino, che registra 99 nuovi infettati da Cov-Sars-2, e Ancona, dove i contagiati sono 88. A seguire le province di Macerata (43), Fermo (35) e Ascoli Piceno (34). Sono 3 i positivi di fuori regione.

++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++

LEGGI ANCHE

In terapia intensiva 17 su 23 sono no vax. L’età media: 58 anni. Crescono i degenti con il Covid, ma i vaccini proteggono dalle forme più gravi

LEGGI ANCHE

Pazienti trasferiti e sanitari (asintomatici) a casa per tamponare il cluster Covid in Chirurgia

LEGGI ANCHE

Giro di vite all'Area vasta, sospesi 22 sanitari no vax. E all'ospedale Murri scatta l'unità di crisi anti Covid

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

Ultimo aggiornamento: 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA