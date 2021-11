Acquaroli: «È stato il vaccino a funzionare, non il Green pass: in tanti si erano già immunizzati prima»

ANCONA - «È stato il vaccino a funzionare, non il Green pass. Il Green pass è uno strumento che ha portato ma relativamente tanti a vaccinarsi». Francesco Acquaroli, presiente della Regione Marche ha risposto così alle domande di Rainews 24 sulla sitazione Covid. «Nelle Marche - ha detto - avevamo già tanti vaccinati prima della introduzione del Green pass. Tra la prima introduzione e la sua estensione anche ai luoghi di lavoro la vaccinazione è aumentata del 10-15%. Ma credo che molte di queste persone si sarebbero vaccinate comunque». Il governatore insiste: «La vaccinazione volontaria ha avuto un effetto positivo in Italia; poi su quanto dura la vaccinazione, su quanto gli anticorpi restano nei vaccinati, sull'importanza di quanto è stato realizzato nella vaccinazione contro la pandemia non sono io a dirlo ma i dati scientifici». Per quanto riguarda invece il Green pass, «Sarei stato favorevole - ha spiegato per alcuni eventi di massa specifici, che comportano aggregazione e assembramenti».

