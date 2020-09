Covid, dipendente positivo: evacuato il Ministero dello Sviluppo Economico

Dipendente positivo al Covid-19. Per questo motivo, a quanto si apprende, è in corso l'evacuazione dei locali del ministero dello Sviluppo Economico. La decisione, che riguarda l'intero corpo personale del Mise di via Molise a Roma, si è imposta dopo che un dipendente è risultato positivo ai test.

Ultimo aggiornamento: 10:28

