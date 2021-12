Covid, il bollettino di oggi in Lombardia: 12.955 nuovi casi, record da inizio pandemia

E' record di contagi in Lombardia dall'inizio della pandemia. Sono 12.955 i nuovi positivi individuati oggi in Lombardia, su un totale di 205.847 tamponi molecolari e antigenici. Lo comunica un report diffuso oggi dall'assessorato al welfare della Regione Lombardia, in cui si conferma che la regione mantiene parametri da zona bianca. I ricoverati nei reparti sono 1408 (+56 rispetto a ieri), mentre sono diminuiti i ricoveri nelle terapie intensive dove si trovano 162 pazienti, (-2 rispetto a ieri). In tutte le province la variante delta ha in poco tempo soppiantato la alpha, (tranne nella provincia di Sondrio).

APPROFONDIMENTI CALDAROLA "Il vaccino uccide" davanti alla scuola, trovato...

LEGGI ANCHE

Marche, il virus non molla: sono 871 i nuovi contagi. Sei morti, ricoveri +12. Le fasce di età e le province dove colpisce di più /Il trend dei ricoveri

Per quanto riguarda la variante Omicron, in lombardia sono stati individuati 337 casi, ma solo sei sono ricoverati (2 per cento del totale) e nessuno in terapia intensiva. Nello specifico, i sintomatici positivi alla variante sono 151, il 45 per cento. L'incidenza più elevata si ha nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 39 anni con 165 casi (49 per cento) e in quella 0-19, dove i casi sono 94, il 28 per cento, mentre i casi di reinfezione sono 27, l'8 per cento. 267 persone infettate da Omicron (Il 79 per cento) hanno ricevuto la prima e seconda dose e 29 persone hanno gia ricevuto anche la terza dose (9 per cento). A oggi si stima che i casi Omicron rappresentino circa il 40 per cento del totale dei nuovi infetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA