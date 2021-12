Marche, il virus non molla: sono 871 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Le fasce di età e le province dove colpisce di più /Il trend dei ricoveri

ANCONA - Le Marche in zona gialla continuano a stare con il fiato sospeso per il numero dei contagi, con una incidenza che corre sempre verso l'alto. Oggi i nuovi positivi al Covid sono 871 su 7.136 tamponi esaminati nel percorso diagnostico-screening. La percentuale di positività è del 12,2 per cento, con un tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti 315,05.

L'ascesa del tasso di incidenza cumulatica su 100mila abitanti nelle Marche

Ancona record di contagi, ecco dove il virus corre di più nelle province

E' Ancona la provincia con il più consistente numero di nuovo casi di Covid con 286 nuovi positivi. A seguire, nell'ordine, le province di Pesaro Urbino con 162, Fermo 153, Macerata con 138 e Ascoli con 88. Sono 44 i nuovi positivi di fuori regione.

Il contagio per fasce di età

Crescono ancora i nuovi positivi a Sars-Cov-2 tra i giovani, sono 164 da 0 a 18 anni. Ed è la fascia tra 6 e 10 anni quella in cui il virus colpisce di più in questo ultimo periodo. Restano comunque le fasce 25-44 e 45-49 quelle che trainano i contagi anche nelle ultime 24 ore, un trend che è costante ormai da mesi per la presenza maggiore di no-vax.

Le vaccinazione tra i più giovani

A fianco del record negativo di locomotiva dei nuovi contagi nelle Marche, la provincia di Ancona ne ha anche uno positivo: il numero dei ragazzini tra 5 e 11 anni che si sono sottoposti a vaccinazione: 814 dei 1950 totali. Al secondo posto la provincia di Pesaro Urbino con 610, quella di Macerata con 236, Ascoli con 205 e infine Fermo con 85.

LEGGI ANCHE

Sedicimila under 18 nelle Marche dimenticati per la dose di richiamo. Ecco perché. E da metà novembre casi 11-18 anni triplicati

LEGGI ANCHE

Focolaio Covid dopo la festa di compleanno: tre classi in quarantena. E il sindaco tiene chiuse materne ed elementari

LEGGI ANCHE

Allegra racconta: «La mia vita da prof no vax: siamo sospesi e senza stipendio. L’insegnamento va tutelato»

++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++

IL TREND DEI RICOVERI

Ultimo aggiornamento: 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA