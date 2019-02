Giro di squillo arrestato colonnello della Guardia di finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tenente colonnello della Guardia di Finanza di Gaeta, Alessio Costagliola, è agli arresti domiciliari nella città sul Golfo dove risiede la famiglia, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L'ufficiale delleFiamme Gialle, in servizio a Bologna, addetto al II Gruppo felsineo, è indagato in un'inchiesta del sostituto procuratore della Repubblica Flavio Lazzarini che ha coordinato il lavoro dei finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria, e ha chiesto la misura cautelare al Gip Alberto Gamberini.Il tenente colonnello avrebbe avuto un ruolo in un giro di prostituzione nel suo alloggio privato di Bologna, in cui erano coinvolte ragazze sudamericane. Non risulta che la presunta attività illecita venisse svolta in locali riferibili alla Gdf. «È un'indagine nostra, ancora in corso, sotto l'egida della Procura», ha dichiarato il generale Luca Cervi, comandante provinciale di Bologna. Costagliola è stato sospeso dal servizio, procedura automatica in questi casa, e si trova ai domiciliari a Gaeta.