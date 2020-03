La paura del Coronavirus non spegne la passione: boom "sexting", foto e conversazioni piccanti affollano le chat

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'allarme, con le limitazioni agli spostamenti, i loacli chiusi e le quarantene, non ferma la passione, che anzi, seconodo gli esperti di Incontri-ExtraConiugali.com, ha trovato nella tecnologia nuovi canali per esprimersi.La psicosi da Coronavirus ha portato ad un incremento dello scambio di foto piccanti attraverso messaggini, chat ed email: a metterlo in evidenza è Incontri-ExtraConiugali.com , il portale italiano più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato. «In questi primi mesi del 2020 abbiamo registrato un aumento esponenziale del “sexting”» spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale italiano più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato. Insomma la psicosi da Coronavirus ha portato anche ad un incremento dello scambio di foto piccanti attraverso messaggini, chat ed email.Il “sexting” -neologismo formato da «sex» e «texting»- può essere preliminare deloppure concludersi solo in uno scambio digitale, così chi preferisce rimanere isolato nel timore di un improbabile contagio, può optare per una relazione più “virtuale”. «Certo è che, virtuale o reale, per mantenere viva la fiamma della passione in tempi di Corona Virus, il 58% delle donne ed il 47% degli uomini infedeli ha inviato foto piccanti proprie o di altri» commenta il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, che a febbraio 2020 ha registrato un incremento del 20% delle iscrizioni, raggiungendo così il fatidico numero di un milione di iscritti.È così che il sexting si è consolidato come nuovo fenomeno del 2020, molto in voga soprattutto tra chi è propenso a tradire il partner, ma non solo: oltre la metà degli italiani sessualmente attivi (52,5%) -che sia ad un partner ufficiale o ad un partner occasionale- invia di contenuti a sfondo sessuale attraverso il telefonino.