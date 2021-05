Coronavirus in Italia: 8.085 nuovi positivi e 201 morti nelle ultime 24 ore

ROMA - Più positivi con meno tamponi, ma anche i morti che calano decisamente. Sono i dati di oggi, giovedì 13 maggio, del bollettino di giovedì 13 maggio del Ministero della Salute sul Coronavirus in Italia: i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 8.085 su 287.026 tamponi (ieri erano stati 7.852 su 306.744 tamponi). 201 i morti (ieri erano stati 262). Con 14.295 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 346.008, (6.414 meno di ieri). Il tasso di positività è salito al 2,8%, ieri era al 2,5%. ll numero delle vittime da Covid in Italia dall'inizio della pandemia sale a 123.745.

