Consegnate alle Marche 52mila dosi di Pfizer, attesi nei prossimi giorni anche gli altri tre vaccini

ANCONA - L'atteso carico di dosi di vaccino anti Covid Pfizer è arrivato. Un carico da circa 2,5 milioni di dosi, che per le Marche si traduce in una fornitura da 52.650 iniezioni. Nei prossimi giorni, in oltre, sono previste altre forniture: a livello nazionale è atteso l'arrivo di ulteriori dosi di Johnson & Johnson, AstraZeneca-Vaxzevria e Moderna.

Nelle Marche, al momento, la fase vaccinale è arrivata alle prenotazione dei 50-59enni con comorbilità, mentre è congelata la fascia degli altri 50-59enni il cui avvio era stato annunciato per questa settimana. Intanto, a livello nazionale, il commissario Figliuolo ha annunciato l'avvio, da lunedì, delle prenotazioni dei 40-49enni.

Le Marche, secondo i dati aggiornati a questa mattina alle 6, hanno utilizzato 678.187 delle 765.530 dosi consegnate, per un'88.6% che pone la regione tra le migliori di Italia per percentuale di utilizzo. Meglio hanno fatto soltanto Molise, Lombardia, Veneto, Liguria e Puglia.

