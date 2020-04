Fase 2, De Micheli: «Uffici con orari flessibili e nuove tecnologie per controllare il riempimento dei bus»

Coronavirus, per la fase 2 il ministro dei trasporti Paola De Micheli ipotizza uffici con orari flessibili e nuove tcnologie per controllare il riempimento dei bus. Ci sarà un modo diverso di prendere i mezzi pubblici nella fase 2? «Credo di sì: la fase 2 la stiamo ancora pensando e valuteremo anche in base ai dati sanitari. Ma dovremo immaginare una società dove non tutti vanno e tornano a lavorare allo stesso orario, a orari flessibili soprattutto negli uffici pubblici. E poi dobbiamo immaginare l'applicazione delle nuove tecnologie ad esempio per verificare il livello di riempimento di un bus per valutare le capienze massime». Così il ministro dei Trasporti Paola De Micheli a Un giorno da pecora.LEGGI ANCHE: Aperta nel giorno di Pasqua, sanzionata una gastronomia. Adesso rischia anche un periodo di stop