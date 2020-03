Positivi al coronavirus violano la quarantena, 49 denunciati: «Così si rischia il baratro»

ROMA - Sono cinquemila le denunce scattate nella sola giornata di sabato e, tra queste, spiccano quelle sporte contro persone positive al coronavirus che avrebbero volutamente violato la quarantena. Un atteggiamento irresponsabile che per molti potrebbe vanificare gli sforzi fatti finora. Sono 203.011 le persone controllate due giorni fa dalle forze dell'ordine: sanzionate 4942 persone, 142 denunciate per false dichiarazioni e 49 sono quelle positive al Covid-19 denunciate per non avere rispettato l'isolamento domiciliare.

Dall'11 al 28 marzo sono state complessivamente controllate dalle forze dell'ordine 3.069.879 persone e 1.419.869 esercizi commerciali. I numeri relativi ai controlli per verificare il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da coronavirus sono forniti dal Viminale, nell'aggiornamento quotidiano dei dati.

Sono molte le violazioni ai decreti ministeriali e i comportamenti irresponsabili che metterebbero a rischio tutti i cittadini. «È pazzesco stiamo facendo grandi sforzi tutti. Questa è una battaglia che o la vinciamo tutti insieme, nessuno escluso, oppure rischiamo di trovarci ogni momento di nuovo di fronte al baratro... Quando saremo riusciti a spegnerlo, il rischio che i contagi ricomincino è altissimo», ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, intervenendo a Mattino 5.

