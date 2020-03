Troppe auto in strada, tornano i posti di blocco nel centro di Ancona

ANCONA - Il traffico non è neanche lontanamente paragonabile a quello pre-erergenza Coronavirus, ma le auto nel centro di Ancona sono comunque troppe. Così sono ripartiti i posti di blocco da parte delle forze dell'ordine, come quello nel video in via Martiri della Resistenza.

