Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 1 dicembre: 785 morti e 19.350 casi in più. I guariti superano i positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 1 dicembre del Ministero della Salute. In attesa del nuovo dpcm che dovrebbe regolamentare le feste di Natale, con tutto il Paese che sarà probabilmente zona gialla , i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 19.350 con 182.100 tamponi (ieri erano stati 16.377 con 130.524 tamponi). 785 i morti (ieri erano stati 672).

Con 27.088 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi calano leggermente a 779.945 (8.526 in meno rispetto a ieri, quando c'era stato un calo di 7.300 unità). Il totale dei morti da Covid-19 sale a 56.361. Il numero totale dei casi è di 1.620.901 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2.

LA SETTIMANA Lo scorso martedì, 24 novembre, i nuovi positivi erano stati 23.232 (con 188.659 tamponi e 853 morti). Questa settimana (lunedì-martedì) i casi in più sono dunque 35.727, circa 11mila in meno rispetto alla scorsa settimana quando i nuovi positivi erano stati 46.162 (-22,6%). In calo anche il numero dei tamponi, 312.624 questa settimana mentre la scorsa settimana erano stati 337.604 (-7,4%). Come specificato dal professor Rezza in conferenza stampa però c'è un errore nel conteggio dei tamponi, che dovrebbero essere di più.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.620.901 (19.350 in più rispetto a ieri), di cui 56.361 morti e 784.595 dimessi e guariti, 27.088 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 779.945, ieri era di 788.471, un calo di 8.526 unità. Sono 3.663 i malati in terapia intensiva (-81 rispetto a ieri quando erano 3.744).

I ricoverati con sintomi sono 32.811, 376 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 743.471 (8.069 in meno). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 22.127.199, di cui 182.100 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 130.524). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 13.071.746. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

