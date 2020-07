Coronavirus Usa, oltre 65 mila positivi nelle ultime 24 ore. In Bolivia positiva la presidente Anez

Nuovo brutto record per gli Stati Uniti, primo Paese al mondo per numero di contagi a causa della pandemia di coronavirus. In 24 ore si sono registrati più di 65.500 nuovi casi, secondo un conteggio della Johns Hopkins University. In totale negli Usa i contagi sono più di 3,11 milioni (su oltre 12 milioni a livello globale) con 133.290 decessi.

In Bolivia. La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha rivelato di essere risultata positiva ad un test del Covid-19 e di essersi immediatamente posta in isolamento. In un video diffuso attraverso le reti sociali Anez, insediatasi il 12 novembre 2019 dopo le dimissioni di Evo Morales, ha sottolineato che «con tutti i miei collaboratori abbiamo lavorato a favore delle famiglie dei boliviani per un lungo periodo, e siccome molti di loro sono risultati positivi, mi sono sottoposta ad un test che ha confermato che anche io lo sono». «Adesso - ha aggiunto - resterò in quarantena per 14 giorni e poi vedremo quali saranno le mie condizioni». Anez è il secondo capo dello Stato contagiato in America latina dopo il brasiliano Jair Bolsonaro. Anez ha 53 anni e fino allo scorso anno era membro del Senato per la coalizione di centro-destra, quella che dopo le elezioni di ottobre 2019 ha spinto alle dimissioni Morales accusandolo di brogli

