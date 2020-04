Coronavirus, marito e moglie sposati da 50 anni muoiono insieme tenendosi per mano

Sono morti dopo aver contratto il coronavirus a pochi minuti di distanza e tenendosi la mano, dopo oltre 50 anni di matrimonio. Una storia che fa piangere il cuore, quella di due anziani coniugi deceduti la settimana scorsa dopo aver passato insieme una vita intera.

LEGGI ANCHE:

Ferdinando ucciso dal Coronavirus a 59 anni, città in lutto per il mago del pesce

Jerry Williamson e sua moglie Frances, lui veterano dell'esercito e lei flebotomista in pensione, vivevano a Long Beach (Mississippi), erano sposati da più di 50 anni ed avevano una grande passione per le crociere. Tra viaggi più o meno lunghi, i due anziani coniugi erano soliti fare diverse crociere ma, specialmente negli ultimi anni, tornavano sempre spossati o lievemente malati. È accaduto anche nell'ultimo viaggio in crociera della coppia, con i familiari che alle prime avvisaglie di alcuni malori non si erano preoccupati più di tanto. In realtà, con tutta probabilità, Jerry e Frances avevano contratto il coronavirus proprio a bordo della nave con cui avevano fatto il loro ultimo viaggio.

La prima ad avvertire dei malori era stata Frances, mentre Jerry non aveva ancora sviluppato sintomi. Il pastore battista Rick Clark, che ha officiato il funerale della coppia in diretta streaming, ha rivelato: «Jerry mi aveva chiamato per dirmi che sua moglie era in ospedale, attaccata ad un ventilatore. Stava piangendo ed era terrorizzato, probabilmente sapeva che la stessa sorte sarebbe toccata anche a lui».

Dopo il ricovero di Frances, i medici avevano accertato che sia lei che il marito avevano contratto il coronavirus. In pochi giorni, anche le condizioni di Jerry si sono aggravate ed anche lui era stato ricoverato in ospedale. I medici avevano quindi deciso di lasciare i due coniugi nella stessa stanza, dove si sono spenti ad appena sei minuti di distanza l'uno dall'altra, tenendosi per mano nelle ultime ore della loro vita. Jerry e Frances lasciano due figli, otto nipoti e dodici bisnipoti.

Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA