Coronavirus, la strage dei medici: 100 morti dall'inizio dell'epidemia, 4 nelle ultime 24 ore

Raggiungono quota 100 i medici deceduti per l'epidemia di Covid-19. Altri 4 camici bianchi, informa la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), hanno infatti perso la vita. Sono i medici di famiglia Marzio Zennaro, Tahsin Khrisat, Mario Rossi e Samar Sinjab. Nel totale sono inclusi medici in attività, pensionati, pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.

A Mira (Venezia) è morta una dottoressa medico di medicina generale di 62 anni, mamma a sua volta di un medico.

Nelle Rsa a Milano un focolaio di Covid e solo la metà del personale per gestirlo. «Di due strutture abbiamo in una il -50% del personale infermieristico, il -90% dei medici e il -50% degli assistenti Asa - spiega all'ANSA Antonino Manzo, direttore dell'Istituto Geriatrico Milanese, una nota struttura con quasi 300 pazienti che opera dal 1998 -. Ci sono rimasti due medici in una struttura e uno solo nell'altra, che lavorano in condizioni durissime dalla mattina alla sera senza pause. Può darsi che ci mandino un medico da fuori». Mentre il personale sanitario si dedica alla complessa vestizione, dopo aver provato la temperatura, arriva l'ultimo rapporto: «Stiamo finendo gli occhiali protettivi, ne stiamo fabbricando noi con elastici e fogli di plastica trasparenti in attesa dei rifornimenti».

