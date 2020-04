Colpito da un infarto in casa: uomo di 63 anni salvato con il defibrillatore

FANO - Il defibrillatore continua a fare (e bene) il suo mestiere ed è utile che si sappia. Così Fano Cuore rende di dominio pubblico anche la vicenda di un uomo di 63 anni «che è rimasto vittima di un arresto cardiaco in casa. Lamentava un dolore toracico persistente e per questo motivo aveva attivato il 118» riferisce il dottor Alberto Caverni, in prima linea nell’impegno dell’associazione per la diffusione e l’utilizzo allargato di questo apparecchio.

Pochi minuti dopo l'arrivo dell'ambulanza l'arresto cardiaco «ma l'immediato soccorso con il defibrillatore ha interrotto l'aritmia causa dell'arresto, consentendo al cuore di riprendere la sua attività». Tempestivo e favorevole anche il decorso dopo il ricovero. «Il successivo elettrocardiogramma ha evidenziato un quadro di infarto acuto per cui il paziente – prosegue Caverni - è stato condotto in emodinamica a Pesaro e trattato con angioplastica.

