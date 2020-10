Coronavirus in Italia, ancora record di contagi. Oggi 199 morti e 31.084 casi in più

Coronavirus in Italia, in attesa del bollettino del Ministero della Salute di oggi venerdì 30 ottobre, nuovo record di contagi in Italia. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 31.084, con il nuovo record di 215.085 tamponi. 199 invece i decessi (ieri erano stati 217). Già ieri erano stati sfiorati i 27mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con oltre 7.300 casi in Lombardia e tremila in Campania e due regioni oltre i duemila casi (Veneto e Piemonte).

«Oggi non ci sono buone notizie, ieri 26.831 casi oggi abbiamo superato 31mila abbondamente», ha detto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, al monitoraggio settimanale Iss-Ministero. Con 4.285 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 325.786 (26.595 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 22.734 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 38.321, mentre il numero totale dei casi è di 647.764. Dei 199 morti di oggi 48 vengono dalla Lombardia, 23 dal Piemonte, 17 da Lazio e Veneto, 15 dalla Campania, 12 dalla Sicilia, 11 dall’Emilia Romagna e 10 dalla Toscana. Per quanto riguarda i nuovi positivi è ancora la Lombardia la regione più colpita con 8.960 casi. Due regioni oltre i tremila casi, la Campania (3.186) e il Veneto (3.012). In crescita i dati anche in Toscana (2.765) e Piemonte (2.719). Solo la Basilicata sotto i cento casi, nessuna regione a contagio zero.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 647.764 (31.084 in più rispetto a ieri), di cui 38.321 morti e 283.567 dimessi e guariti, 4.285 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 325.786, ieri era di 299.191, un aumento di 26.595 unità.

Sono 1.746 i malati in terapia intensiva (+ 95 rispetto a ieri quando erano 1.651) di cui 370 in Lombardia (+25), 175 nel Lazio (+7), 161 in Campania (-3), 159 in Piemonte (+13) e 153 in Toscana (+16). I ricoverati con sintomi sono 16.994, 1.030 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 307.046 (25.470 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 15.568.575, di cui 215.085 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 198.952). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 9.446.183. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

