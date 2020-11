Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 20 novembre. Oggi 699 morti e 37.242 nuovi positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 20 novembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 37.242 con 238.077 tamponi (ieri erano stati 36.176 con 250.186 tamponi). 699 i morti (ieri erano stati 653). Con 21.035 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 777.176 (15.505 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 18.503 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale dunque a 48.569, mentre il numero totale dei casi è di 1.345.767 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2. Dei 699 morti di oggi 175 vengono dalla Lombardia, 88 dal Piemonte, 66 dal Veneto, 48 dalla Toscana, 47 dall’Emilia Romagna e 43 dalla Sicilia. La Lombardia è ancora la regione più colpita con 9.221 nuovi casi, seguita da Campania (4.226), Piemonte (3.861) e Veneto (3.468). Nessuna regione sotto i cento casi giornalieri.

LA SETTIMANA: DATI IN CALO CON STESSI TAMPONI Lo scorso venerdì, 13 novembre, i nuovi positivi erano stati 40.902 (con 254.908 tamponi e 550 morti). Questa settimana (lunedì-venerdì) i casi in più sono dunque 167.246, quasi cinquemila in meno rispetto alla scorsa settimana quando i nuovi positivi erano stati 172.210 (-2,89%). Sostanzialmente lo stesso invece il numero dei tamponi, 1.084.218 questa settimana mentre la scorsa settimana erano stati 1.080.703 (+0,33%)

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.345.767 (37.242 in più rispetto a ieri), di cui 48.569 morti e 520.022 dimessi e guariti, 21.035 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 777.176, ieri era di 761.671, un aumento di 15.505 unità. Sono 3.748 i malati in terapia intensiva (+36 rispetto a ieri quando erano 3.712) di cui 930 in Lombardia (+15), 393 in Piemonte (+3), 337 nel Lazio (+8) e 295 in Toscana (+8).

I ricoverati con sintomi sono 33.957, 347 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 739.471 (15.122 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 19.962.604, di cui 238.077 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 250.186). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 11.999.674. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

