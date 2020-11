Coronavirus, diminuiscono i casi positivi (oggi sono 512) nelle Marche. Ma sono anche meno i tamponi testati / I numeri del contagio in tempo reale

ANCONA - Covid, cinquecento tamponi testati in meno rispetto a ieri ma anche 150 casi positivi in meno. E' questo il trend a confronto tra giovedì e venerdi. Questi i dati ufficiali di oggi : il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3367 tamponi: 1725 nel percorso nuove diagnosi e 1642 nel percorso guariti.

I positivi sono 512 nel percorso nuove diagnosi (158 in provincia di Macerata, 145 in provincia di Ancona, 113 in provincia di Pesaro-Urbino, 46 in provincia di Fermo, 47 in provincia di Ascoli Piceno e 3 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (77 casi rilevati), contatti in setting domestico (117 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (148 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (29 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (31 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (16 casi rilevati), screening percorso sanitario (6 casi rilevati) e 2 rientri dall'estero. Per altri 82 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Nella giornata di giovedì invece erano invece emersi 667 nuovi casi di positività nelle Marche con 3795 tamponi testati di cui 2213 relativi al percorso nuove diagnosi e 1582 del percorso guariti.

