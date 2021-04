Coronavirus, 15.370 nuovi casi in Italia e 310 vittime. Ma calano i ricoveri e le terapie intensive

ROMA - Altri dodici decessi nelle ultime 24 ore nelle Marche mentre sono 15.370 i nuovi casi di coronavirus e 310 i morti in 24 ore in tutta Italia. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Sono 331.734 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività pari al 4,6%. Sono 3.340 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 26 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 163 (ieri 199). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.100 persone, in calo di 643 rispetto a ieri.

