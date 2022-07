Covid, il bollettino di oggi in Italia: 23.699 nuovi contagi e 104 morti

Covid, il bollettino di oggi lunedì 25 luglio 2022 in Italia. 23.699 nuovi contagi. Le vittime sono 104 in aumento rispetto alle 77 di ieri. Il tasso è al 19,3 %, in lieve calo rispetto a ieri quando era al 19,5%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 122.550 tamponi.

COVID, IL BOLLETTINO DI OGGI LUNEDI' 25 LUGLIO 2022 IN ITALIA

Nelle ultime 24 ore si registrano 23.699 nuovi casi di coronavirus a fronte di 122.550 tamponi (il giorno precedente erano stati 51.208 su 262.032 test). Lo riporta il bollettino ufficiale del ministero della Salute, secondo cui i morti sono 104 (domenica erano stati 77). I dimessi e i guariti sono 39.496. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+21) e i ricoveri nei reparti Covid (+156). In lieve calo il tasso di positività al 19,3% (-0,2%).