Meteo, sulle Marche arriva Caronte: temperature roventi da domenica a mercoledì. Ecco le previsioni

ANCONA - Se domani (venerdì 14 luglio) e sabato si tornerà un po' a respirare, da domenica a mercoledì temperature roventi e afa la faranno da padrone per l'arrivo dell'annunciato anticilone Caronte. Una conferma arriva dal bollettino Assam Marche, con le previsioni meteo per i prossimi quattro giorni. «Da sabato il cuneo altopressionario africano riprenderà a lievitare - si legge nel bollettino - portando in dote nelle Marche un'altra ondata di calore, più intensa della precedente tra domenica e mercoledì. Stavolta l'impulso rovente arriva proprio dal settore ionico e nessuna regione sarà risparmiata dalla risalita di aria torrida, fino alle pendici delle Alpi». Addio Cerbero, dunque, avanti Caronte. Ma vediamo nel dettaglio.