Covid, per la vaccinazione degli over 70 anche i carabinieri in campo per le prenotazioni. Ecco come fare

ANCONA - I carabinieri in campo per accelerare la campagna vaccinale. Anche in provincia di Ancona, è stata avviata l’iniziativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che consente di aiutare i cittadini che abbiano più di 70 anni ad accedere alla prenotazione per il vaccino online. Si tratta di un aiuto particolarmente significativo perché rivolto a persone che hanno minore dimestichezza nell’utilizzo del web o, in alcuni casi, nessun accesso alla rete.

I 39 reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, grazie alla loro capillare diffusione sul territorio, supporteranno gli anziani che ne faranno richiesta. Basterà raggiungere la più vicina caserma dell’Arma, dove si verrà aiutati nella compilazione dei format richiesti, oppure, nei casi di effettivo impedimento a raggiungere il comando più vicino, basterà contattare il 112 e chiedere il supporto dei Carabinieri che si recheranno presso l’abitazione delle persone maggiormente in difficoltà, dove verrà perfezionata per via telematica la procedura per la prenotazione del vaccino.

E’ una iniziativa molto importante e che serve a dare un ulteriore concreto segno di vicinanza delle istituzioni alla popolazione nell’attuale situazione epidemica. La stessa si aggiunge ad altre di analogo tenore intraprese dall’Arma, e tuttora operative, come quella relativa alla sottoscrizione di una convenzione con Poste Italiane che prevede, limitatamente al periodo emergenziale, il ritiro delle pensioni da parte delle Stazioni Carabinieri in favore degli utenti impossibilitati a raggiungere gli uffici postali.

12:06

