Silvio Berlusconi ha la leucemia cronica (ma telefona ai vertici di Forza Italia). Il bollettino del San Raffaele: «In terapia intensiva per un'infezione polmonare»

Silvio Berlusconi, 86 anni, combatte contro una leucemia mielomonocitica cronica aggravata da una infezione polmonare. Poco prima delle 15 il bollettino ufficiale del San Raffaele di Milano, dove l'ex premier e attuale senatore è ricoverato, a firma di Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. «Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti».

Ha parlato al telefono e ha visto la famiglia

Poco prima del bollettino, i figli di Silvio Berlusconi, Marina e Luigi, e il fratello Paolo, avevano lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia si trova ricoverato da ieri mattina. «Il presidente Berlusconi mi ha chiamato questa mattina: ero con dei colleghi al telefono e vedevo l'insistenza di una telefonata. La cosa mi ha fatto molto piacere, mi ha detto che ha lavorato fino a ieri sera e che si è interessato dei lavori parlamentari e dell'impegno di Forza Italia per il sostegno al Governo» ha spiegato il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, che questa mattina ha parlato con il leader di FI come il coordinatore del partito, Antonio Tajani, e il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri.

«La telefonata è un segno di speranza»

Lo stesso Gasparri ha poi commentato: «Berlusconi ha fatto delle telefonate stamattina, già mi sembra questo un segno di speranza, direi che l'ho sentito normale, anche se so bene il contesto, per questo ho evitato che facesse sforzi».

Cosa sappiamo della sua malattia

La malattia che ha colpito Silvio Berlusconi è un tumore del sangue: la leucemia mielomonocitica cronica ed è caratterizzata dall’aumento di monociti, un tipo di globuli bianchi. Si sviluppa nel midollo osseo e progredisce lentamente. Compare solitamente in età avanzata e uò presentarsi in una forma displastica, in cui prevalgono anemia e neutropenia, oppure in una forma proliferativa, con un numero elevato di globuli bianchi. In Italia colpisce 2 persone ogni 100mila.