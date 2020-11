Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 26 novembre: oggi 822 morti e 29.003 nuovi positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 26 novembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 29.003 con 232.711 tamponi (ieri erano stati 25.853 con 230.007 tamponi). 822 i morti (ieri erano stati 722), un altro dato altissimo, il terzo più alto dallo scorso 30 marzo. Con 24.031 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi risalgono leggermente a 795.845 (4.148 in più rispetto a ieri, quando c'era stato un calo di 6.689 unità).

Il totale dei morti da Covid-19 sale a 52.850. Il numero totale dei casi è di 1.509.875 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2. Degli 822 morti di oggi 207 vengono dalla Lombardia, 72 da Piemonte, Toscana e Veneto e 69 dal Lazio. La Lombardia resta la regione più colpita con 5.697 nuovi positivi, seguita da Veneto (3.980), Campania (3.008), Piemonte (2.751), Lazio (2.260) e Emilia Romagna (2.157). Solo la Val d’Aosta (44) sotto i cento casi.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.509.875 (29.003 in più rispetto a ieri), di cui 52.850 morti e 661.180 dimessi e guariti, 24.031 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 795.845, ieri era di 791.697, un aumento di 4.148 unità. Sono 3.846 i malati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri quando erano 3.848) di cui 934 in Lombardia (-8), 403 in Piemonte (dato invariato), 352 nel Lazio (+3), 304 in Veneto (-1) e 281 in Toscana (-5).

I ricoverati con sintomi sono 34.038, 275 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 757.961 (4.425 in meno). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 21.188.898, di cui 232.711 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 230.007). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 12.623.390. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

