Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 16 febbraio: i dati alle 17. In Veneto risalgono i contagi

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 16 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati di oggi su Leggo.it a questa pagina. Mentre lo spettro di un nuovo lockdown si aggira per via del timore delle nuove varianti - in primis quella inglese - i dati sui contagi degli ultimi giorni sembrano più rassicuranti, sebbene il numero dei morti sia ancora decisamente troppo alto. In calo i ricoveri e le terapie intensive, con una situazione diversa però nelle varie regioni.

APPROFONDIMENTI CONTINUITÀ Covid, che farà il governo Draghi? Niente lockdown, Italia... COVID Galli lancia l'allarme: «Ho il reparto invaso da nuove... L'ESPERTO Il virologo Crisanti: «Se avessimo fatto lockdown a Natale ora...

Leggi anche > Niente lockdown, Italia divisa in fasce e coprifuoco fino ad aprile

Ieri i casi registrati sono stati poco più di 7mila (ma con un forte calo di tamponi come sempre nel weekend) con 258 morti. Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi dati: in Veneto i nuovi casi risalgono e oggi sono 638, con 42 morti, mentre in Toscana i nuovi positivi di oggi sono 444 con 15 decessi. In Puglia i casi sono invece 694, con 34 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA