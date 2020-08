Coronavirus in Italia, 629 casi positivi: il dato più alto dal 23 maggio, 4 morti. Ricalcolo in Emilia Romagna: 154 vittime in più

Coronavirus, il bollettino di oggi, giornata di ferragosto, del Ministero della Salute vede numeri ancora preoccupanti per quanto riguarda i contagi in Italia, che aumentano ancora. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono oggi 629 (ieri erano stati 574 con oltre seimila tamponi in meno), il dato più alto dal 23 maggio ad oggi. I decessi sono stati 4 (ieri erano stati 3) con il totale delle vittime di Covid-19 che sale dunque a 35.392 in virtà di un ricalcolo dell'Emilia Romagna riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio: le vittime segnalate dalla Ausl di Parma sono 154 in più. I casi totali salgono a 253.438 dall'inizio della pandemia. Salgono ancora gli attualmente positivi, che sono ora 14.406, 157 in più rispetto a ieri.

Dei 629 casi positivi registrati oggi 120 provengono dal Veneto, 94 dalla Lombardia, 71 dall'Emilia Romagna, 58 dal Lazio, 47 dal Piemonte, 46 dalla Sicilia. Solo la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento ferme a contagio zero. Sono 55 i malati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri), e 764 i ricoverati con sintomi, 7 in meno. In crescita in numero di persone in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio la Regione Piemonte ha comunicato che dei 47 nuovi casi positivi, 15 sono diagnosi del 13 agosto inserite in ritardo a causa di un guasto tecnico che ha riguardato la Piattaforma Covid-19 Regione Piemonte. La Sardegna comunica che dei 5 nuovi casi positivi, 4 casi sono attribuibili in migranti del sud Sardegna e un caso nella città metropolitana di Cagliari in cittadino di rientro dalla Spagna. La Regione Sicilia comunica che dei 46 nuovi casi positivi, 13 provengono da Malta.



IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 253.438 (629 in più rispetto a ieri), di cui 35.392 morti e 203.640 guariti o dimessi, 314 nelle ultime ventiquattro ore (ieri erano stati 226). Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 14.406, ieri era di 14.249, un aumento di 157 unità.

Sono 55 i malati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Di questi, 12 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 764, 7 in meno rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 13.587 (165 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 7.520.610, di cui 53.123 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 46.723). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 4.433.461. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Ultimo aggiornamento: 18:41

