Coronavirus, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 11 (ieri 32) / Il contagio in tempo reale nelle regioni

ANCONA - Dopo i 32 nuovi contagi comunicati ieri (14 agosto 2020) dal Gores i contagi nelle Marche fanno registrare 11 nuovi positivi. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1135 tamponi: 687 nel percorso nuove diagnosi e 448 nel percorso guariti. I positivi sono dunque 11 nel percorso nuove diagnosi: tre in provincia di Pesaro Urbino, sette in provincia di Ascoli Piceno e uno in provincia di Macerata. Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening ambiente di lavoro.In rianimazione è ricoverato un 60enne di Fano che avrebbe contratto il virus dal figlio positivo asintomatico tornato dalla Croazia.