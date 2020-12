Coronavirus, il governatore Marsilio: l'Abruzzo diventa arancione, l'Italia non ha più zone rosse. Ma il ministro deve dare l'ok

Coronavirus, l'Abruzzo diventa zona arancione. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Marco Marsilio, dopo aver firmato un'ordinanza che sarà valida da domani. Ma l'ultima parola spetta al governo.

Il presidente dell'Abruzzo ha fatto sapere di aver già informato il ministro della Salute, Roberto Speranza, motivando così la propria decisione: «Ho ritenuto di dovermi assumere la responsabilità di evitare che un'applicazione letterale delle norme vigenti provocasse all'Abruzzo un trattamento sproporzionato e dannoso».

LEGGI ANCHE:

Con l'approdo dell'Abruzzo da domani in zona arancione, il Paese entra in una nuova fase: nessuna regione è più strettamente in lockdown. Restano arancioni anche Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia di Bolzano, Toscana, Campania, Basilicata e Calabria. Le altre undici regioni, oltre alla provincia di Trento, sono gialle.

Ultimo aggiornamento: 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA