Coronavirus, 13 morti e 162 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (63 in Lombardia)

In Italia altre 13 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 34.997. Ieri il dato era di 17 vittime. I nuovi positivi sono invece 162, di cui 63 in Lombardia dove si registrano 5 morti. È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi mercoledì 15 luglio.

Con 575 guariti o dimessi in più il numero di persone attualmente positive nel nostro Paese scende a 12.493, con una diminuzione di 426 unità.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 243.506 (162 in più rispetto a ieri), di cui 34.997 morti e 196.016 guariti o dimessi, 575 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 12.493 persone, ieri era di 12.919 , una diminuzione di 426 unità.

Ultimo aggiornamento: 17:59

