Bimba di 4 anni positiva al Covid, i genitori si rifiutano di fare i tamponi e di stare in quarantena

Una bimba di 4 anni è risultata positiva al Covid 19, ma i genitori non vogliono fare il tampone. L'assurda vicenda è accaduta a Cosenza dove la piccola, nei giorni scorsi, era stata ricoverata per effettuare un piccolo intervento chirurgico all'ospedale dell'Annunziata. Prima del ricovero era stata sottoposta al tampone, risultato poi positivo. La bambina è stata poi mandata a casa e i genitori invitati a rispettare la quarantena in attesa dei tamponi su tutta la famiglia.

I genitori però hanno deciso di fare alla piccola un test pungidito risultato negativo e per questo si sono comportati normalmente, senza rispettare le regole anti contagio. La task force dell'Asp di Cosenza, allertata dalla struttura che aveva effettuato il tampone pre-ricovero, si è attivata per ricostruire la catena dei contatti.

I genitori, stamani, alla vista dei medici dell'Asp, hanno protestato, rifiutandosi di fare i tamponi. C'è stato bisogno di ore di interlocuzione e l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma e fare i test. In attesa dei risultati, la piccola e i familiari sono stati messi in quarantena.

