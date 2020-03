Violenza in casa, una emoticon su Facebook per lanciare l'allarme

Una emoticon sul proprio stato diper denunciare episodi di violenza domestica ai tempi del: a lanciare l'iniziativa è l'avvocato Carmen Posillipo, del foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), la quale, dopo il caso di una sua cliente picchiata in casa dal marito violento, si è messa al telefono per avere informazioni da tutte le sue assistite in causa per ottenere la separazione dai consorti accusati di maltrattamenti. «Potremmo inventarci un codice morse per i social e per whatsapp - scrive - e magari coloro che sono vittime di violenza di genere in questo momento, e non possono denunciare, possono trasmettere dei segnali», così, «potremmo denunciare noi per loro». Carmen Posillipo, che presiede l'associazione «SOS Diritti», invita tutti a diffondere l'iniziativa: «ho inviato messaggi alle mie assistite e anche a qualche assistito più debole, chiedendo come stessero. Proviamo a farlo tutti, magari inneschiamo una catena di solidarietà che potrà proteggere queste donne».