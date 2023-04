Marito e moglie si decapitano a vicenda con una ghigliottina: i corpi trovati in casa dai figli di 12 e 13 anni

Una coppia di contadini indiani, Hemubhai Makwana, 38 anni, e sua moglie Hansaben, 35 anni, sono stati ritrovati in casa senza testa. La polizia sta indagando sull'accaduto che ha sconvolto il villagio indiano di Vinchiya a Rajkot, India. Le autorità pensano che la coppia si sia uccisa utilizzando una ghigliottina fatta in casa e abbia compiuto l'atto per osservare un sacrificio rituale rivolto a una divinità della religione induista. I corpi sono stati ritrovati dai due figli.

Ciò che è successo nel villaggio indiano di Vinchiya ha lasciato senza parole un'intera comunità. I corpi decapitati di Hemubhai Makwana e di Hansaben sono stati trovati dai loro bambini di 12 e 13 anni che sono rimasti sconvolti da ciò che hanno visto. Prima di decapitarsi con la ghigliottina, la coppia aveva lasciato una lettera alla famiglia specificando che il gesto era volontario e la colpa non era di nessuno dei parenti. Sui corpi verrà comunque effettuata un'autopsia e le autorità archivieranno il caso come incidente domestico.

Le dichiarazioni della polizia

Il subispettore della polizia di Vinchiya, Indrajitsinh Jadeja, ha detto al Times of India: «Si ritiene che essi stessi abbiano tirato su le lame della ghigliottina e l'abbiano rilasciata in modo tale che le loro teste cadessero in un 'havan kund' ovvero il pozzo del fuoco rituale. Avevano trasformato la loro casa in un tempio temporaneo con sacchi di grano e un'immagine del dio indù Shiva. Stiamo registrando le dichiarazioni dei membri della famiglia e cercando di conoscere il motivo dietro il passo estremo della coppia».

