Va a fuoco la cantina di un pub in via Rieti Era chiuso per turno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un incendio è divampato lunedì sera nel sotterraneo de La Ghigliottina di via Rieti. A lanciare l’allarme è stato un passante che verso le 23.30 ha chiamato la polizia, segnalando del fumo provenire dal locale che in quel momento era chiuso. Gli agenti sono subito intervenuti, insieme ai vigili del fuoco.Nel seminterrato c’erano attrezzature elettriche di vario genere e i vigili del fuoco ipotizzano che ad innescare il rogo sia stato un corto circuito. Il locale superiore adibito a pizzeria e pub presentava un densa coltre di fumo ma non è stato interessato dal fuoco, le cui fiamme sono rimaste circoscritte alle zona inferiore. Al momento dell’intervento nessuno era presente nel locale. Per quanto attiene alle cause il personale dei vigili del fuoco provvederà agli ulteriori accertamenti anche oggi, con una nuovo sopralluogo, ma dai primi rilievi la causa sarebbe riconducibile ad un corto circuito o al surriscaldamento di qualche presa. Pur non avendo registrato danni diretti, il pub resterà chiuso. A comunicarlo ieri pomeriggio la direzione nella pagina Facebook. «Comunicazione di servizio – si legge nel post che prosegue -. Il pub La Ghigliottina comunica una temporanea chiusura per problemi tecnici. Il locale resterà chiuso fino a data da destinarsi. Vi terremo aggiornati. Ci scusiamo per il disagio». La tempestiva segnalazione e il celere intervento dei mezzi di soccorso hanno permesso di scongiurare il propagarsi delle fiamme.