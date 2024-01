Lascia la pentola sul fuoco, incendio in una cucina di Ancona: danni ingenti

ANCONA – Paura nel pomeriggio agli Archi per un incendio divampato all'interno di un'abitazione. Non ci sono feriti, ma grande è stato lo spavento per il proprietario di casa, che aveva lasciato una pentola sul fuoco in cucina, mentre lui si trovava in un'altra stanza. Quando il fumo ha cominciato ad uscire copiosamente dal balcone, molti residenti hanno dato l'allarme al 112. In via Marconi si sono portati i vigili del fuoco, che hanno trovato il proprietario di casa già fuori dall'appartamento al quarto piano. Era sotto choc, ma stava bene e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. Il rogo è stato prontamente spento: le fiamme hanno interessato la cappa d'aspirazione e il mobilio. Ingenti i danni.