Massimo Cannoletta all'Eredità, nuovo trionfo: 50mila euro vinti alla Ghigliottina

Massimo Cannoletta vince ancora a L'Eredità: è arrivato anche stavolta alla ghigliottina e ha vinto 50mila euro in gettoni d'oro. Le parole erano "conto", "punto", "gente" "Parigi" e "ufficio". Lui ha scritto "Comune". E ha vinto.

Il supercampione de L'Eredità si è confermato fenomenale e ancora una volta è riuscito a trovare la parola esatta nel gioco finale. Il suo bottino è a quota 252.000 euro.

Tutti pazzi per Cannoletta, comunque. La saga continua. Dopo avere sbagliato volontariamente una risposta al triello (uno dei momenti decisivi del gioco) mercoledì sera per favorire un altro concorrente, Cannoletta, di Lecce, che ha vinto fino ad ora 252mila euro, è stato sconfitto da un'altra concorrente, Karen, nel corso dell'eliminazione per l'accesso al triello. Qui il colpo di scena con l'annuncio del conduttore Flavio Insinna: «Massimiliano, per una regola del nostro gioco tu non sei fuori, ma tornerai a giocare con noi. Grazie alle sette ghigliottine consecutive cui hai partecipato, per te è scattato un bonus che ti dà diritto a una vita, proprio come avviene nei videogiochi. Quindi sarai ancora con noi». E Cannoletta, soprannominato dallo stesso Insinna "Google vivente", ha salutato il conduttore con un sorriso dicendogli: «Ciao Flavio, a domani».

E lui era davvero convinto che fosse tutto finito. «Avevo fatto la valigia per due o tre giorni e invece sono qui ormai da un mese. La mia passione è raccontare la cultura, con un linguaggio divulgativo e non accademico, e mi piacerebbe farlo anche in tv». Così Massimo Cannoletta all'Adn Kronos quando è stato riammesso alla competizione. Cannoletta ha infatti diversi progetti per quando dovrà lasciare definitivamente la trasmissione in onda su Rai 1. «Non so cosa verrà. Se arriveranno proposte da qualche direzione televisiva, mi piacerebbe molto e ne sarei onorato».

Ultimo aggiornamento: 21:20

