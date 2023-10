Va a dormire con 1 sterlina sul conto e si sveglia con 122 mila, la banca: «Puoi tenerli». Poi la sorpresa

Si è svegliato e ha scoperto di 122.000 sterline sul conto bancario, quando il giorno prima ne aveva solo una. Urslaan Khan è rimasto sbalordito nel vedere l'enorme somma depositata nei suoi risparmi. Dopo aver segnalato il deposito inaspettato alla Gatehouse Bank, il 41enne afferma che gli è stato detto che il denaro era suo e poteva tenerlo. Ma la sua gioia si è trasformata in delusione nel giro di un giorno, dopo che un'inversione di rotta da parte della banca lo ha costretto a restituire la somma, riferisce Bristol Live.

Cosa è successo

L'assistente amministrativo Urslaan, che ha restituito i soldi lunedì 2 ottobre, ha detto: "Avevo 1 £ sul mio conto di risparmio.

L'errore

Urslaan, della zona est di Londra, ritiene che il denaro fosse destinato a un altro cliente di Gatehouse che stava cercando di spostare denaro da un conto all'altro. Ha detto: "A quanto pare, questa persona deve avere due conti: il conto A e il conto B. La banca avrebbe dovuto prendere i soldi da A e metterli in B. Ma da qualche parte sono finiti sul mio conto, sul conto Z!".

La fortuna precaria

Parlando della sua breve fortuna, Urslaan ha detto: "Sarei stato a vita se lo avessi tenuto. Ma, se avessi voluto tenermi i soldi, non lo avrei detto a nessuno!". Ha aggiunto: "Ho preso l'iniziativa per informarli di questo. Sono stato messo in attesa tre volte, solo per essere sicuro che non c'era nulla di cui preoccuparsi.