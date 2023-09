«Mosche in casa, ecco il segreto per eliminarle definitivamente»

È probabile che il numero delle mosche diminuisca dopo la fine di ottobre, ma fino ad allora un esperto di disinfestazione degli insetti ha rivelato cinque consigli per tenere la casa libera dai fastidiosi animaletti volanti.

Georgios Likopoulos, lavora in una ditta di disinfestazione e ha affermato alla rivista Express che con «un po' di pulizia approfondita e alcuni prodotti per la casa, si possono facilmente tenere a bada le mosche». Ecco come.

Prima cosa da fare

Come prima cosa, identificare il punto dell'infestazione di insetti. Ci sono alcune zone della casa che sono più trascurate di altre e spesso riguardano il cibo, come le patate o le cipolle, magari dimenticate da qualche parte.

Conservarli in appositi sacchetti sarebbe meglio.

I sacchetti dell'immondizia, nei mesi più caldi dell'anno, tendono a diventare attrattori di mosche e moscerini. Per questo motivo, non aspettare che la spazzatura sia piena, ma usare buste più piccole e svuotare il contenitore con più frequenza potrebbe essere vantaggioso.

Gli scarichi

«Alcune mosche, dette mosche delle fogne prosperano nell'acqua stagnante. Per mantenere puliti gli scarichi, utilizzare candeggina, un detergente per scarichi o una miscela fatta in casa con bicarbonato di sodio e aceto bianco per pulire in profondità», ha continuato l'esperto.

Uno degli alimenti che altrettanto attira le mosche è la frutta. Abituati, solitamente, ad averla esposta sulle tavole da pranzo, sarebbe il caso che d'estate stia in frigo, per evitare che marcisca più velocemente e attiri le mosche.

Infine, ultimo strumento utile per dire addio alle mosche in casa è comprare una trappola per mosche. Si tratta spesso di nastri adesivi che attirano gli animali catturandoli ed evitare, quindi, che girino indisturbati per la casa. Ma prima di arrivare a questo strumento, seguire i quattro precedenti potrebbe essere già sufficiente.